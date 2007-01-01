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Происшествия

Мотоциклист разбился в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.05, 21:10
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ДТП произошло вечером 7 мая в городе Сосенский Козельского района.

На улице Космонавтов байкер столкнулся с автомобилем «Рено», рассказали в ГУ МЧС.

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

Пока нет данных, кто именно нарушил правила.

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