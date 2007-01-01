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Происшествия

Машина сгорела возле дороги в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.05, 19:10
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Пожар произошел около 17:00 в среду, 7 мая, на дороге от Перемышля до трассы М3 «Украина».

Легковушка вспыхнула у поворота на деревню Лучкино.

По предварительной информации, автомобиль загорелся из-за технической неисправности. Никто не пострадал.

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