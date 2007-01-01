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Происшествия

Дача сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.05, 17:45
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Пожар произошел днем 7 мая в Козельске, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огнем уничтожен деревянный дом на улице Победы.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

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