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Происшествия

Заброшенный дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.05, 14:36
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Пожар произошел около 9 утра в среду, 7 мая, в деревне Елизаветино Тарусского района.

От постройки на улице Заречной почти ничего не осталось.

Что стало причиной возгорания, пока не уточняется.

Никто не пострадал, рассказали в МЧС.

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