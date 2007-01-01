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В Калуге исчез 10-летний мальчик

Дмитрий Ивьев
07.05, 15:26
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В среду, 7 мая, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения Захара Зябкина.

- Он вышел из дома по улице Никитина и не вернулся. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы, - заявили в СК.

Рост мальчика - 135 см, он худощавого телосложения, русые волосы. Был одет в серую толстовку на молнии с капюшоном, темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, кроссовки темно-зеленого цвета.

Любую информацию о Захаре просят сообщать по телефонам 123 или 102.

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