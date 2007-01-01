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В Калуге загорелся заброшенный дом

Дмитрий Ивьев
06.05, 19:43
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Пожар произошел вечером во вторник, 6 мая, на улице Глаголева.

Как рассказала наша читательница, горел заброшенный дом номер 12.

Ранее он был расселен.

Причины возгорания устанавливаются.

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