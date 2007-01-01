Семь беспилотников атаковали Калужскую область

Днем 6 мая силы ПВО уничтожили их на окраине Обнинска, а также в Жуковском, Тарусском и Боровском районах.

Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Разрушений нет.