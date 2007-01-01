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Семь беспилотников атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
06.05, 19:52
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Днем 6 мая силы ПВО уничтожили их на окраине Обнинска, а также в Жуковском, Тарусском и Боровском районах.

Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Разрушений нет.

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