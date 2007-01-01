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Происшествия

В Калуге машина сгорела на улице Знаменской

Дмитрий Ивьев
06.05, 16:36
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел около 14:00 во вторник, 6 мая, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины возгорания будут устанавливаться.

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