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Происшествия

Машина сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.05, 07:52
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Пожар произошел около 20:30 в понедельник, 5 мая, на дороге Людиново – Жиздра.

По предварительным данным, автомобиль вспыхнул из-за технической неисправности у деревни Мужитино.

Никто из людей не пострадал.

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