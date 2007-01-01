Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Девять беспилотников сбили за ночь в Калужской области
Новость дня Происшествия

Девять беспилотников сбили за ночь в Калужской области

06.05, 08:13
0 1464
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ночь на вторник, 6 мая, силы ПВО отразили очередную атаку.  Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве уничтожили 19 беспилотников, которые летели с разных направлений.

Над территорией Калужской области было сбито девять.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, БПЛА уничтожили в небе Боровского, Медынского и Юхновского районов.

- На местах работают оперативные группы, - сказал губернатор. - По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

Новости по тегу
бпла беспилотник
Лента настроения
6 оценили
50%
17%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJYSTg0VVhYY0wzR1pVakt3NXI0d0E9PSIsInZhbHVlIjoiaisyOHYxdE9zaFhta0VCeE5UdDRMN1Y4ci9YZ21tNDM4WHlUaFNBL1JoS1JUb21nTVY0WVNwbWRMWlJhd3lHb29uOEI4MkNudjJ0MnorZlllN1BMclIwVlFhOWRFb0NiaFZrYkt2T2JadkpnamI3a1hFK0dJcGhuZnV4UWs4Q05ocFpEN2hkTFp2ZUtFSndBY3BnU3htLzZsbHRNMVVBc0FuTE5HZ3pIRWVaTG4yOFJpb0lwc1pROUNrVmJDMHFjQ0hoTXhkTldQWTk3RElWVnlTd0FaandnKzJJdGZrRVU5SXBlSVQ5MWxrN21XbUNCREwzNmg0K3hHYThjYXV6aklwMnpZS004NnMxMGtSZ2s0UWt0NlF3d3llSmtYQ1BRNnR0SkJqVWoxem9MY0lZYzUyYlM3TkpLK0dQSmVEQkpkTWxBVWFlUzZMOVJMVUYwaGtadVN0U2J0bDhCdGR4eCtHVUZManRxMG9aT0NIVmpsbjlxRUxvbVdrcURvV0xWRkdzcjFjZDFVVUFINklTUTJuazlqZHhXWnVvNzV5OHhuVkY1VGxKRFBzaXQ1UkYrSk9laStGQktld3dESm1BYSIsIm1hYyI6IjEzMDUxOGM5Yjk1ZmFlNzIyYzU2MTZmZjQ0YjFlMjcwMjBmMTE2NzI5YTM3ZGQ4NjlkODZkMmE2MTRjZGExODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNEcjhpcXN0YnBKd2lEeW1RaVJEbHc9PSIsInZhbHVlIjoidUxWNFVURkc0bzBoM213YU9XamVCRnNPNHRLNm9ybWUvOWpDUnQzdng4MmtYaStvUGMvbkRyMEZjSFZyKzNlVU5Yblp6VzZsdy9kc0g1US9CTEdZc1BOVFpRTG5BYzVUSEw2cWkrbVFzRHBJYUNSdk9HTHVTTEtyaWR1U3JhM05xUVdKR3BuR1M5YjdMZHBDcCttOUlqWjBsSmNXakQyMndFdFZEQTJaWEhHS2crOGN0czRFTEdRdjE4dGlzVGs0UWVQd2VRVm4vMk1UMHpQSnZ5dDVCUVZHYnloYVhBWmxMMzNVakJxbFBqSFg1VTRjRnRubEVsUzFhbXVaNzgyNXdkanVvVkU4TGx4UzJLSFI0SjNrUUsvVDFJcG84YmNqaE5pcmp3MWJTaXF1MzVzbitvUEVUN3lKbGdyU0hCQS9RanBjVUEybDJQVFBOQVE1d2lpT2lpSVllTHRJMjFaNlQxVE5SRkV2Zk03dnkrcWFnZmpxaWtmbVQzMkdTdW9sZXlRUnJjZWlrbW1TTVp1bXB0eW5NdEZET3JYTTdSTVJZMUw5STBKMC9YeXJoVXJYK3FUSWpQaVhWaW8zTFB3aGxzOG1uRnA3MUloaHNrV2xJdmo0a3kzejcrenpOYXkvQjN6ZEVhSkFZaFFqcVJ5STlJK1E2SW5Ta3lwdjRnUTJWUFJZb2J3d3NPVGs2emxueEZpVjRLRGZ0K1FSVUVHNTJFVlhuRTY4SjhzZVlGV09EU0I0dHcvQlcrRlhHam9aUjRSckNMYldDQndyeHFCQlJHeXFRNW9tZXMyUDZBZ0kwcHFJcG5VNU0xWHcrZVpFcUp0SEZRWHRXMHc5ejNkNiIsIm1hYyI6IjAwNDExMzZjYmNkN2IwOTk5ZmI2ZGFlODVjNTQ1OGYyZjBhNGIwNjBkZDA5MjcyMGI0NTk2M2IwMzUyZTFlYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+