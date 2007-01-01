Девять беспилотников сбили за ночь в Калужской области
В ночь на вторник, 6 мая, силы ПВО отразили очередную атаку. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве уничтожили 19 беспилотников, которые летели с разных направлений.
Над территорией Калужской области было сбито девять.
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, БПЛА уничтожили в небе Боровского, Медынского и Юхновского районов.
- На местах работают оперативные группы, - сказал губернатор. - По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.