Девять беспилотников сбили за ночь в Калужской области

В ночь на вторник, 6 мая, силы ПВО отразили очередную атаку. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве уничтожили 19 беспилотников, которые летели с разных направлений.

Над территорией Калужской области было сбито девять.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, БПЛА уничтожили в небе Боровского, Медынского и Юхновского районов.

- На местах работают оперативные группы, - сказал губернатор. - По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.