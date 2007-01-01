В Калуге самокатчик ночью чуть не попал под колеса автомобиля

Наш читатель в субботу, 3 мая прислал в чат бот обратной связи ночное видео, снятое на правобережье Калуги.

На видео видно, как в темноте на пешеходный перекресток выезжает человек на электросамокате.

- Это произошло на перекрестке улицы Фомушина и Новоспасской, - уточнил наш читатель Евгений.

Среагировать на такое бывает очень сложно, особенно, когда самокат едет по зебре не снижая скорость, к тому же в темноте.

Проезжать пешеходный переход на электросамокате — запрещено ПДД. Поэтому перед переходом нужно спешиться и пешком перейти дорогу.

За нарушение этого правила инспектор ГАИ вправе выписать штраф 800 рублей.