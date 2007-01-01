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Происшествия

В Калужской области москвич подорвался на артиллерийском снаряде

В Юхновском районе Калужской области в результате взрыва погиб житель Москвы.
Владимир Андреев
04.05, 10:08
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Трагедия произошла в деревне Стененки Юхновского района 2 мая. Как сообщает прокуратура региона, в тот день 57-летний москвич решил самостоятельно разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны.

В результате боеприпас сдетонировал. Мужчина не выжил.

В Юхновском районе часто находят опасные отголоски Великой Отечественной. В субботу, 3 мая, в деревне Бабкино специалистами была обезврежена ручная граната Ф-1.

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