В Калужской области москвич подорвался на артиллерийском снаряде
В Юхновском районе Калужской области в результате взрыва погиб житель Москвы.
Трагедия произошла в деревне Стененки Юхновского района 2 мая. Как сообщает прокуратура региона, в тот день 57-летний москвич решил самостоятельно разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны.
В результате боеприпас сдетонировал. Мужчина не выжил.
В Юхновском районе часто находят опасные отголоски Великой Отечественной. В субботу, 3 мая, в деревне Бабкино специалистами была обезврежена ручная граната Ф-1.