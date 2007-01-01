В Калужской области полностью сгорел жилой дом
Пожар в Козельском районе Калужской области уничтожил частный жилой дом.
В субботу вечером, 3 мая загорелся одноэтажный деревянный частный жилой дом в селе Чернышено.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 16.15. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, ликвидировали огонь, однако дом сгорел практически дотла.
По сообщению регионального МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших нет.
Инспекторы государственной противопожарной службы выясняют причину возникновения огня.