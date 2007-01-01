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В Калужской области полностью сгорел жилой дом

Пожар в Козельском районе Калужской области уничтожил частный жилой дом.
Владимир Андреев
04.05, 09:08
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В субботу вечером, 3 мая загорелся одноэтажный деревянный частный жилой дом в селе Чернышено.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 16.15. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, ликвидировали огонь, однако дом сгорел практически дотла.

По сообщению регионального МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Инспекторы государственной противопожарной службы выясняют причину возникновения огня.  

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