В Калужской области два подростка избили сверстников на вокзале

В Перемышльском районе Калужской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В конце марта на автостанции Перемышля двух молодых людей избили 17-летние подростки. Несмотря на заведенное уголовное дело, заявители считают, что злоумышленники могут уйти от ответственности.

В воскресенье, 4 мая, региональный следком сообщил, что ситуация под контролем. Подозреваемых задержали, суд избрал им меру пресечения в виде запрета покидать место жительства с 22.00 до 6.00.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые экспертизы, детальные допросы всех участников конфликта и очевидцев, подробно выясняются обстоятельства произошедшего, - добавили в региональном СК.