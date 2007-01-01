Калужский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего
2 мая, в пятницу погиб слесарь предприятия «Калугаоблводоканал»
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности при земляных работах обрушился участок траншеи. Это привело к компрессионной травме головы и грудной клетки у слесаря, что стало причиной его смерти.