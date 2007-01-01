Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Калужский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего
Происшествия

Калужский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего

2 мая, в пятницу погиб слесарь предприятия «Калугаоблводоканал»
Михаил Тырин
03.05, 17:45
0 1410
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности при земляных работах обрушился участок траншеи. Это привело к компрессионной травме головы и грудной клетки у слесаря, что стало причиной его смерти.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
9 оценили
0%
0%
0%
33%
11%
56%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5EaEQvU3BhbWxZblpkT1o4NndOOWc9PSIsInZhbHVlIjoiTk40THhOREY4VHVIV0EzMG1uQnQ3STRJMmtDMGtGZEZPYzNiK201U3VBa0dZc3c3RU1jNGs4RWoxbWlmL2E1MGRTTGlFRlJwK3Nkb0FDcGdRUFBVdnRJS3liUHQzZ3dwdnRma0JVV2tpMmJ2bmt0Q3ZXR3VFa2pOTFdZT0pWbnFDTVFBVnpiWTY0WlA0cUlVYy9JeERtdnlKMDh4aCtUSFBXcE0zSmdZcUJhZmJDWDZraXRIM3hkUytuT3QwYWhldkJQakpPYyszUW9lTUwxNHNTRWNndVpNelJmOWlPWldFeTNiNU5XbEE1bExrVUR3Y2VGT3BZR1VWMDFINkNreVBZdHNDQkZ0OGVMS2xTV3R6TFBGbzFsakdXMUtBa0FRbGZXN2h6V1ZYY2czVlhEbU8zNEZvUmNsRFJ4QU9TV1BJV0ZHOCt5aGxXdVc1L0h1WWhJYzhlaDAwdkM5MG1yT3lScVNQTDJzK1VOYjlGSnBYakd1elczdis5Z09udzhKSko4MWI3OWVqSXRiSzZzRXphZG9COFFXdUh5T0srU0RwOUltRmtRVlZMdHVsSnJJWVhHMGxBTjQrdzhmcW9aSSIsIm1hYyI6ImViMjhlNjIxOWFmYTE3MzJhNmFkNTgzOTZlYTJlOWJjZjlkNTA0NjFhOWY0YjE3YmFjODQ4NTlhYWIzZjAxMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktJam0rSHNLbjZKSFlxWlBIQUt5bXc9PSIsInZhbHVlIjoiM2ZNVWRQWEQ2RzFOVUNpQUczMFJaTFEzSDI0Q29jOVhmUGFlVTQ3cEprZVNJanpNZUE5Y3VPUWMrenhuSFh1bHhSWWxOV1lHSisvWUg4MStjOXZXRDdNak1Wd2lVaU9nNlQwZWY3Q0tsMU10VlNqMHc0SjNIMVhISk1mNDdrc3VaZkJNTmZPQmpka0Y0bWJXNmNFMkw5NjlJOWN3NVpHb1hHV2d0YVJhQWRGbVJOM3VPWitMbmJUWU9jZ1F0MW05RDRGNkVSMi84TmxZS25qWEtZVWNPL1pGNkM2UlBtVjlYenU3MG1tOUxRZXRjbXh6RW9pOWNzNERmd2QvVXAzWitCU2FXdDhscWxoYURYU0doV3dzRy9GczV6OE5wOUp1TlJydlRiZ3RxWmJhVXVyc3lnVzkvdGV6YTZCSUNFdnFEOXhkczJwcXVPWHQxZkJ6Q2N6amdVY1hnVytJTnBUd2cvbndpOUxHMEJ6d2FkQy9SNDVrSHZNT2FPY01xMjJVL2JndC8zQ3ZYbExhWVQ4YkllQ2JSNVRVdzE3YXFpRFFSbnhxTzB5MWNpakpIbis2Tkt0UE5lb3VTVUNHUlFGMG4rRThKWWxRZTZBdjBESW8vL2FyYkw3SXdBVmlrR3RhamNPc1h5WGhmb0wzc2UydVNzYlhWUWtHUjA3V0l3Z1dWUDZ1N0ZIUnFRM3YzQnU0NGY2MU5Ta0ZjRHBkNGErTmhhRzdNTFdpbkliWW1ISkxqVG1yd05JOFVCWmFkOG9aZTdEbmZqbW1rQTZmMmp2bDRSa2JGeElXTHNZOURLTWJwcWNjVDNkY05ybHlIalEyODhmeWg2Z3Y5TTNONW50aiIsIm1hYyI6IjkyNDUwNThlYmI0OTQ5ODM2OTJmMzExYzFmNzk5MTYwYjIxN2EyZDgxMzk0MTJiNjk2ZjAwOGRlMWU3NGIyZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+