Калужские спасатели провели три операции по обезвреживанию взрывоопасных объектов
По сообщению регионального отделения МЧС, работы проводились 2 мая, в пятницу
В Сухиничском районе найдена минометная мина калибра 82 в лесном массиве у деревни Богдановы Колодези.
В деревне Бакино Юхновского района обезврежена ручная граната Ф-1.
В том же районе, в лесу у деревни Лабеки найден артиллерийский снаряд калибром 105 мм.
Спасатели призывают не прикасаться к потенциально опасным объектам, а немедленно сообщать о них в дежурные службы по телефонам 112 и 01, с мобильного - 101