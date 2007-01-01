Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Калужские спасатели провели три операции по обезвреживанию взрывоопасных объектов
Происшествия

Калужские спасатели провели три операции по обезвреживанию взрывоопасных объектов

По сообщению регионального отделения МЧС, работы проводились 2 мая, в пятницу
Михаил Тырин
03.05, 10:11
0 382
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Сухиничском районе найдена минометная мина калибра 82 в лесном массиве у деревни Богдановы Колодези.

В деревне Бакино Юхновского района обезврежена ручная граната Ф-1.

В том же районе, в лесу у деревни Лабеки найден артиллерийский снаряд калибром 105 мм.

Спасатели призывают не прикасаться к потенциально опасным объектам, а немедленно сообщать о них в дежурные службы по телефонам 112 и 01, с мобильного - 101

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImY2T1VzRVVma214YVhPTTIrNTYyOEE9PSIsInZhbHVlIjoiKzBhWlJlRlBFR3F1VkMwbWpUaW50aGlLNkpUeHM0OXZJRWJkOHJIblowbHhiN3E0MXRUTGhHZkpPWUVxS0l4b3RaY2tDbWxDS2d0d1pyMzZMemxLdmRJOG94TmpMaTkwWlp2KzErTE10UklQd0xUNmFabTJLOEpoR0tDSkt1QTJpeFhvUHkrdkhGakJwNklNUEFkczNaWWVjc25wTFlEZDhRRENwd1o1bkVVaFVBcHBlWHFtWnZjcFU3VHc1V0N4eUR2Y2hvdEtwamFaZGhEb1BhZjFUZXhQRStVSWwxbGFZR2JXMC8rM3c1YVZQMUYvYkZtVjJvb0ZYZ0ltUk85ejQrN0tEVWM3cTBTNk53RWJhODhNMDJKdnNsVWpQWi9OUzRUcDhqNWZ2UDNNZFkyaU1neXdxOFZyNEFGeDFPVTJicEoyV1hVR1BrQy9zMHBXU1JNd0hxbzZPbmNjVTJFdGNlSFFJWGdnVEltYVl5STBmSlRNdXVkOVowclNNUUx0OEYyMEcxMkhmUWJsL2dkTXY3TlpNMTk5TytNN2NhMTZtbE5PU3BadDJMeGh4RUp3RmsycVE5aUJjK1p5ZFpueCIsIm1hYyI6ImM5ODI5N2U5NGNiZTE0MDUwMWQ4NmMwYTk5NzBmZDdiOWJmODkzYzYzMzExYjVmYjYzMjBhN2RmYTFjZDBmZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InM5alB5c3dsRHFBVE5GZDFWMzlsNEE9PSIsInZhbHVlIjoibzRkZUV4S3duL2o5OWtYSkNuTGhaWHhUenhmNFl3bkk1TUZiTFJGQmZqV01jTlZ4RldOU2k1eFlTWlNjakV2L1EyR2lOWGdSQWRpT1JjV2dyU2RYamwwY0h3SGNUeW1OVUJ6QW9meHFJZ1dkL1BaL2R4VzFxdTVQUUpEaXF4b3pxcFhkbm1GYVRpQzVaWkptZWtaSTFZbEpLZnZ0K3VGcmVYOThUSlRIUU5YeFBlcUx6azU1YWVFSFQ0U2dtaE4vTWVVbDBHWXJZSHRnK3NZOEdULzFRRUZzNmlsTWZ1ckUxTVZlbmpuNTNxai8wU0t4VmpOVXVjcWFoVkE4eXlOL2pCTTJVMjdldktOdU9icFE2RmZXcFkrNkdlK25GYWRqOGlzb1lEejVlRTlCanNXcmQrc3lGYWsxbFBNcENid09vcUV5dFNpdUE4OVNwV0VBUk1wbVdnbXRGbG80cG56UjZ0MHp3SFVYY3ExZjJmY3M1eG85Lzg2NnltNzZqdTZoWTVIL0oyclZOMWxRdWhNN2djR0J4eHk1VzVyMkhzd1QzT3BGK1BsWllITEMzaWJENjN6eEJIbStQQ1dsMm9mNWZUYmxwM25IbXZEbzRFQzNiYW9DOWd4RXFxazF2WnZQNkxTakRaSTdTeFh5NlVvTDVFSmtiMTllTFBhSmxBMVFZTmhBcWJyZEUvMXB4NlhxRWE3NmFNWFR2N2hnQ1dEaHd5d28vNURTRWM0R3BHL0MzbkM3QzFGUTRpSC82WUpCM3R3Rk5HUXVSbHhjc0dQZTZ2N25OVEIyYUFJbTlaSC9yWks4RXNndVB3SW0waXlOcmlhVTVONEQxUGFQKzZRayIsIm1hYyI6IjI3N2YzZjBmMmNmYTg1ZDczZTE2YWNkYWRhNWI1YTRmMTBjYjhmZDIxNzA1MWYxNDgyYjEyZDEzNzcxZDA3NTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+