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Происшествия

В Калужской области загорелся дачный дом

Как сообщило региональное МЧС, пожар случился 2 мая, в пятницу в деревне Плетеневка
Михаил Тырин
03.05, 09:19
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На место происшествия выехало две автомашины и восемь спасателей.

Обошлось без пострадавших.

Обстоятельства возгорания проверяет инспектор ГПН.

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