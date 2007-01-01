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Происшествия

Появились фото с места массового ДТП на дороге Калуга – Ферзиково

Дмитрий Ивьев
01.05, 18:23
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Днем в четверг, 1 мая, там столкнулись скорая помощь, «Ниссан» и «Джейку», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Движение на некоторое время было полностью перекрыто.

Сообщается о нескольких пострадавших.

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