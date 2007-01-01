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Происшествия

«Рено» вылетел в кювет в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.05, 13:13
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Днем 1 мая авария произошла на дороге Калуга – Вязьма, рассказали в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением в Юхновском районе.

Сообщается об одном пострадавшем человеке.

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