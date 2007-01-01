Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Скорая помощь попала в ДТП в Калужской области
Происшествия

Скорая помощь попала в ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.05, 17:52
0 432
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Авария произошла днем 1 мая на дороге Калуга – Ферзиково.

В соцсетях сообщают о четырех пострадавших в столкновении скорой и легковушки.

Официальных комментариев по этой аварии пока не поступало.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im82eEpYTU1qWXFPcXFtamhrVW85QkE9PSIsInZhbHVlIjoiTlNyL0VWRU5ZUUVIVnhqVlE5RCszcHFUQ3pzUkN3bVNKWVFXd2hTcDNaVDB5Ykw0NUNzU0xhVGo2TFBtK0Y3Z1h6QjJOcjN0QzVSWEVuYlhuM01tTFdZMHhvWk5JVmRyNE8wdXdrVEE4Vy95ejdoNXR6VVhyY0NsQUZWSVRLZFdUMnBQLzJrc0ZwVWM5NXgxY2VsUDA1SFVmSktSVkJ2SkpyajNmOGFxS3hQRHlBYjUweWxqWE1yNngyS0RtZ2J2dzYrRnVpTXplanNNTit0UHdTYlBOWjM3azIwREJPRmJteDdEL0szdWpXQUx3T0ZxK3pOc1BVZTBzQ0lxYm9EZVpRWUlKNFNHWFNjSjVoWlN4N1VJdzFBSGpGUU8xaUNLNGgwTytSNDZ3dVZYTGVVNTdMMHVWK0t2MC9aSEZrVkZId21mUTNidWtGOHZzc3c5aEJnWWNRT0xUeTVLSEtDYlN4bkxCR016OStzRDhMRHJBaWVKY0VTOGsyYzdndDhOeEh0eWc0MUk0RDVEcXBONE03cGlRakNUVVlqT1VPcWpPS3czaDBmdE9oM1dVRFFhNy84SGNoQXlzZUg3WGw1ciIsIm1hYyI6ImQ3NmE1Y2JjZDhhZjFlYmIwOTFhMjNlYzg0OGYyMTU1NGVkYmI5NzU0ZmIzZTY2NDQ4YmExZTI0YTZlZTczN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhjeU9Wci9WZWtCNm5kTTcxZ2JORGc9PSIsInZhbHVlIjoiaDhzR05wazI0NEV5UVdkNCtZWEtZWTJ0eElUdlJCZFBaeHJDUmNUV2ZvbjMwcm9OSHM0c3R0Ni9aeU1DVHN0dzJ0L29xcTVzM0QrQUswemZDcEdBbDVkaWZncG1DaityVEtBMk51TVRSaUVuZS9zQ2NnMnBNYzFBNHBqMG1ldjdVLzZUOERGbkFDMGFVVk5ydUlLRmJDTk5FTU1TL3hxME85MUZEQXR6N3JRSk1WVlVCQzhJQkQ0TFhCSDVNNE8wYU9ZMEU0NDNmQm9lNWVMNTZldU9idmZPTUJFeUFlMUJZM0tJWU5RK3RoQlUrb0NSSUNRdU9DRG1BS0VFUTEvR1ZFNklGbjFJMUREQ0tCNDhzVENkazFLWDhkWGVsVytTWDJPQk8yYkErQnZIZUtwNzByWmtvYnJmRkN2UklnQjkrTXdxUnRzLzNEbjAyVHlwcDJNN09WOEhWby9NWE1tNEVyWmFlRko4U3h5U1BaN0NiMEVZTHR2OTlSeHFpekhta1M0UjhkN0NCaWJPcVU1SGlDWnNtVGZqQzc3SThYNmtJaXFZSzZtcWtmZTZJSWRjbmozQlhjbU5Kbm9zeG1ZRUVOUThicVcwU1FxcDJ5dTRUbnNwYU9wd3VNV2VSb3ZzcEpQMThaNTJML0lOSnZsS2ZOeHN2aExld0I5Y29HTTd1elN1QXlsZGUvcHFiV1NJNjFoWFBUYStFZkMxZXRLVUNhUjdURWNrbHJqZUltYXZnL0J4OXMzZjFvTmtSK0hTUGg5Znh2UEp4S1puS2VtSmg5QkE2bWZxcy9Cd1VpSWhrWjFDclQyT3BtbHRaNGJTN2o5SDFXUm5kWldpcnBSMiIsIm1hYyI6ImRhYzY4N2U3M2Y0OGJmMzc0ODcxNWVmOTM5MDkzYmE4NjkzNmNhOTQwYzU4YjY2N2Y2ZjdmMWQ4NzIzNmRhY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+