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Происшествия

Ночной пожар произошел в Козельске

Дмитрий Ивьев
01.05, 07:15
0 498
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Около 03:00 в четверг, 1 мая, огонь уничтожил хозяйственную постройку у дома на улице Садовой.

Никто из людей не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

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