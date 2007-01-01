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Происшествия

В Калужской области «Чери» врезался в магазин

Дмитрий Ивьев
30.04, 18:59
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ДТП произошло 30 апреля на проспекте Революции в Мещовске.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на перекрестке с улицей Юбилейной.

ГУ МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем человеке.

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