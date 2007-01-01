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Происшествия

В Тарусе сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
30.04, 17:49
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ДТП на улице Ленина произошло около 16:30 в среду, 30 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса ВАЗ 2107.

Данные о состоянии пешехода уточняются.

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