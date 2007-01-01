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Происшествия

В Калуге улица Глаголева встала в пробке из-за ДТП

Дмитрий Ивьев
30.04, 15:44
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Фото: Яндекс.Карты.
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Авария произошла днем в среду, 30 апреля, в районе дома №42, сообщают очевидцы.

Пробка по Глаголева дотянулась до Путейской.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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