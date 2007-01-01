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Происшествия

В Калужской области по вине главного инженера серьёзно пострадал человек

Дарья Джуманова
30.04, 10:24
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В Дзержинском районе произошел инцидент, который мог обернуться трагедией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, инженер предприятия разрешил проводить газосварочные работы без подготовки территории и очистки её от снега, несмотря на низкую температуру воздуха. Кроме того, он поручил машинисту конвейера убирать снег рядом с местом проведения работ.

Во время очистки снега произошёл взрыв пропан-бутанового баллона, расположенного рядом с приёмным бункером.

Машинист, находившийся в зоне взрыва, получил серьёзные травмы: взрывное разрушение левой кисти, переломы конечностей, ожоги лица и тела и другие раны.

Пострадавший принял компенсацию от инженера в размере 750 тысяч рублей.

Суд освободил виновника от уголовной ответственности, назначив штраф в 15 тысяч рублей.

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