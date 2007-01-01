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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Московской

Дмитрий Ивьев
30.04, 07:46
0 754
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ДТП произошло около 16:35 во вторник, 29 апреля.

По предварительной информации, человек попал под колеса «Мицубиси».

Информация о состоянии пешехода уточняется.

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