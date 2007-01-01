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Происшествия

В Калужской области сгорел жилой дом

Дмитрий Ивьев
30.04, 07:43
0 700
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Во вторник, 29 апреля, пожар произошел в деревне Юдино Дзержинского района.

Огонь полностью уничтожил деревянную постройку на улице Темнова.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причины пожара пока не называются.

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