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Новость дня Происшествия

В Калуге ДТП с автобусом попало на видео

Дмитрий Ивьев
28.04, 16:05
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Как мы уже рассказывали, утром 28 апреля на улице Маяковского автобус №4 съехал с дороги.

Это происшествие прокомментировали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 50-летний водитель ПАЗа нарушил правила расположения на проезжей части, врезался в ограждение и остановился только у стены многоэтажного дома.

Из людей никто не пострадал.

На водителя УКТ составили административный протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

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