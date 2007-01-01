В Калуге ДТП с автобусом попало на видео
Как мы уже рассказывали, утром 28 апреля на улице Маяковского автобус №4 съехал с дороги.
Это происшествие прокомментировали в управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, 50-летний водитель ПАЗа нарушил правила расположения на проезжей части, врезался в ограждение и остановился только у стены многоэтажного дома.
Из людей никто не пострадал.
На водителя УКТ составили административный протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».