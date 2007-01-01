Житель Калуги осквернил Вечный огонь в сквере Медсестер

44-летний мужчина задержан, сообщили 28 апреля в управлении МВД по Калужской области.

- В ходе несения службы сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в ночное время был замечен мужчина, который сидел возле Вечного огня, расположенного возле «Памятника Медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в сквере Медсестер, - пояснили в полиции. - Полицейские подошли к гражданину и обнаружили, что на части конструкции Вечного огня в форме пятиконечной звезды нанесены краской различные символы и надписи, в том числе запрещенные.

Одежда мужчины была перепачкана, а рядом стояла банка с белой краской.

Калужанин уже на камеру принес извинения за свой поступок.

Сейчас продолжается проверка.