В Калуге рейсовый автобус вылетел на тротуар

Фото: Калуга ДТП.

ДТП произошло около 10:30 утра в понедельник, 28 апреля, на перекрестке улиц Маяковского и Заводской.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, рассказали нам в «Управлении калужского троллейбуса». По предварительным данным, водитель автобуса №4 уходил от столкновения и выехал на газон у дома №9 по улице Маяковского.

По информации от водителя, его подрезала машина, и он уходил от аварии.

На месте работают сотрудники ГАИ.