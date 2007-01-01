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Происшествия

В Калуге рейсовый автобус вылетел на тротуар

Дмитрий Ивьев
28.04, 11:31
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Фото: Калуга ДТП.
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ДТП произошло около 10:30 утра в понедельник, 28 апреля, на перекрестке улиц Маяковского и Заводской.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, рассказали нам в «Управлении калужского троллейбуса». По предварительным данным, водитель автобуса №4 уходил от столкновения и выехал на газон у дома №9 по улице Маяковского.

По информации от водителя, его подрезала машина, и он уходил от аварии.

На месте работают сотрудники ГАИ.

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