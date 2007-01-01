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Происшествия

Гараж сгорел ночью в Кирове

Дмитрий Ивьев
28.04, 07:54
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Пожар произошел на улице Жмакина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00:55.

Огонь уничтожил постройку, но из людей никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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