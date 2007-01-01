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Новость дня Происшествия

В Калужской области один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с автобусом

Дмитрий Ивьев
28.04, 08:37
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Жуткая авария произошла на дороге А130 в ночь на понедельник, 28 апреля, сообщили в полиции.

По предварительным данным, рядом с Медынью водитель грузовика МАН выезжал со второстепенной дороги и не пропустил микроавтобус «Фиат».

В салоне автобуса находились 10 пассажиров. Один из них погиб. Травмы получили 11 человек – оба водителя и все остальные пассажиры «Фиата». Их госпитализировали.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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