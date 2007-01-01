В Калужской области один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с автобусом
Жуткая авария произошла на дороге А130 в ночь на понедельник, 28 апреля, сообщили в полиции.
По предварительным данным, рядом с Медынью водитель грузовика МАН выезжал со второстепенной дороги и не пропустил микроавтобус «Фиат».
В салоне автобуса находились 10 пассажиров. Один из них погиб. Травмы получили 11 человек – оба водителя и все остальные пассажиры «Фиата». Их госпитализировали.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.