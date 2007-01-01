Разрушенный Каменный мост в Калуге начнут ремонтировать в понедельник

В субботу, 26 апреля, упавшее в Березуйском овраге дерево сломало ограду старинного моста в Калуге.

После нашего сообщения в городской управе Калуги пообещали принять меры.

- Мы передали эту информацию в сетевую организацию для уборки дерева, - сообщили представители городской управы.

В свою очередь в Управлении по охране объектов культурного наследия области нам заявили, что ремонтом сломанной ограды займутся в самое ближайшее время.

- В понедельник приступим к восстановлению ограды, - заверили в ведомстве.

В субботу в Березуйском овраге проходил городской субботник. Очищали склоны от мусора, однако до упавшего дерева скорее всего участники экологической акции не добрались.