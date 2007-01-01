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Происшествия

В Козельске люди вилами убили лисят

Дмитрий Ивьев
26.04, 13:21
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Об этом происшествии в субботу, 26 апреля, рассказали в центре реабилитации диких животных «Феникс».

- Сегодня утром звонок из Козельска. Живёт там лет 5-6 в городе лиса. Сейчас они везде становятся почти городскими животными. Ну, мы сами виноваты - халявной еды полно, мусорки открытые или просто кучи мусора лежат, для привлечения ворон, галок, крыс и лис, - отметили в «Фениксе». - Находятся любители подкормить не только кошек, но и лисичек. Разгильдяйство при содержании домашней птицы тоже способствует привлечению диких животных, хоть пернатых, хоть в шерсти. Ну, так вот, живёт эта лиса много лет, и вчера ей не повезло - вывела на прогулку раньше обычного, не все люди по домам пошли ещё, своих лисят.

Там отмечают, что лисят вилами убили местные жители, у которых полгода назад задушили 20 кур.

- Да, справились. Вместо того, чтоб принимать меры по охране своего птичника, - сокрушаются в «Фениксе». - Хотя у меня сомнения на счёт способностей лисы перепрыгивать профильный забор, отпугивать диких животных приемлемыми средствами, бороться с крысами и мышами, а главное -не разбрасывать пищевые отходы где попало.

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