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Происшествия

На обходе Калуги «Ситроен» врезался в ограждение

Дмитрий Ивьев
26.04, 12:42
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ДТП произошло около 10:40 в субботу, 26 апреля, в районе моста через Суходрев в Малоярославецком районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в аварии есть пострадавший.

В обе стороны собралась пробка.

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