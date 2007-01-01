В Калуге сломали цветущую яблоню на улице Воскресенской

В субботу, 26 апреля, фото опубликовала руководитель Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта Комиссарова.

- Нет ухода, нет защиты, любви нет к тому, чем занимаешься, и той «жалостливой», но просто в настоящее время необходимой «жалости деятельной» в управленцах, которая бы заставляла делать больше для людей, которые живут и работают в твоём городе, - отметила она. - Куда подевались эта «государственная жалость и трепетное отношение» к остаткам «былой природной красоты и роскоши», дарованной нам предками, не понимаю.

Она заявила, что после таких историй руки опускаются.

- Получается, это нужно только тем, кто сажал деревья? – задается вопросом калужанка. - Вот нам и показали пример «выученной беспомощности».