Калужанину грозит до 5 лет колонии за смертельное ДТП

Как сообщили в прокуратуре региона, уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Тарусского района направлено в суд. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что авария произошла 31 декабря 2024 года на автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов».

Водитель «Ниссана» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-211540».

В результате ДТП водитель «ВАЗ-211540» скончался на месте, а двум его пассажирам причинён тяжкий вред здоровью.