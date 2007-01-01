Калужане жалуются на фекальные реки в городе

В Калуге в районе дома 33к1 на улице В. Никитиной вновь прорвало канализационный коллектор.

По словам местных жителей, за последние три недели это уже не первая авария, но нынешний прорыв оказался самым масштабным.

Поток сточных вод уже растёкся до улицы Зерновой и продолжает двигаться в сторону Грабцевского шоссе. Из-за жаркой погоды зловоние усиливается, создавая невыносимые условия для жителей близлежащих домов.

«Обращение в экстренные службы поступило более 5 часов назад, но реакции нет», — возмущаются местные жители на странице губернатора.

В Министерстве строительства Калужской области подтвердили проблему:

«Специалисты предпринимают все возможные меры для устранения утечки в кратчайшие сроки. Ситуация сложная, по результатам вернёмся с ответом».