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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Советской

Дмитрий Ивьев
23.04, 08:00
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло около 17:30 во вторник, 22 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Человек попал под колеса легковой «Шкоды».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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