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Происшествия

В Калужской области женщина провалилась в яму на дороге

Дарья Джуманова
23.04, 09:00
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Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, инцидент произошел в Людиново в августе 2023.

Местная жительница шла по улице Герцена и провалилась в незакрытую яму рядом с канализационным люком. Участок не был огорожен, предупреждающих знаков не было.

В результате падения женщина сломала плюсневую кость, получила частичный разрыв коленного сустава и мениска. Более трех месяцев она находилась на больничном и проходила стационарное лечение.

Пострадавшая обратилась в суд с иском к администрации Людиновского района, требуя компенсации морального вреда.

Местные власти не согласились с иском, утверждая, что яма находится на придомовой территории. Однако суд установил, что участок относится к территории общего пользования, а значит, его содержание является обязанностью администрации.

Учитывая тяжесть травм, длительное лечение и ухудшение качества жизни женщины, суд взыскал с муниципалитета 250 000 рублей.

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