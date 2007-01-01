В Калуге бездомные собаки напали на детей
Инцидент произошел в районе улицы Кубяка, сообщила местная жительница на странице губернатора.
Животных сумел отогнать от школьников мужчина, проходивший мимо.
- Во дворы заходят, лают на людей и других собак, - жалуется калужанка. -Страшно выходить из дома и ребенка в школу отправлять. Сколько это будет продолжаться?
Ситуацию прокомментировали в городской управе.
- Наши специалисты регулярно выезжают для проверки бездомных собак, - пояснили в горуправе. - Выезд бригады отлова на Кубяку будет организован до 30 апреля.