В Калуге бездомные собаки напали на детей

Инцидент произошел в районе улицы Кубяка, сообщила местная жительница на странице губернатора.

Животных сумел отогнать от школьников мужчина, проходивший мимо.

- Во дворы заходят, лают на людей и других собак, - жалуется калужанка. -Страшно выходить из дома и ребенка в школу отправлять. Сколько это будет продолжаться?

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Наши специалисты регулярно выезжают для проверки бездомных собак, - пояснили в горуправе. - Выезд бригады отлова на Кубяку будет организован до 30 апреля.