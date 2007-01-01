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Происшествия

Калужанке грозит до 5 лет колонии за смертельное ДТП

Дарья Джуманова
22.04, 12:45
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Как сообщили в прокуратуре региона, уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы направлено в суд. Она обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что авария произошла на автодороге «Золотое кольцо» в Юхновском районе.

В сложных погодных условиях женщина за рулём автомобиля «Ниссан» не справилась с управлением и столкнулась со встречной «Ладой Грантой» и попутным «MAN» с полуприцепом.

В результате ДТП пассажир «Ниссана» скончался на месте, а другому пассажиру и водителю «Лады Гранты» был причинён тяжкий вред здоровью.

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