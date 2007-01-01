В Калужской области возбудили уголовное дело после пожара с двумя погибшими
Трагедия произошла 20 апреля в доме на улице Перовской в Малоярославце.
Погибли хозяин дома и его знакомый.
Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- В рамках уголовного дела были проведены первоначальные следственные действия, назначены экспертизы, - сообщили 22 апреля в управлении Следственного комитета по Калужской области. - В настоящее время следствие занимается установлением причины пожара и выяснением всех обстоятельств, приведших к гибели людей.