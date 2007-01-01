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Происшествия

Дом сгорел в Износках

Дмитрий Ивьев
22.04, 08:15
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Примерно в 14:00 в понедельник, 21 апреля, пожар произошел на площади Свободы в районном центре.

В результате пожара уничтожен деревянный жилой дом.

Пострадавших не было, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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