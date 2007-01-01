В Калужской области мужчина в тапках пропал без вести
Его ищут третий день.
Утром 21 апреля поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт – Калуга» сообщила о поиске 52-летнего жителя города Киров Калужской области.
О его местонахождении ничего неизвестно с пятницы 18 апреля.
- Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, - говорится в ориентировке поисковиков. – Был одет в черную жилетку, черно-серый свитер, футболку в полоску, темно-синие штаны, серые тапки.
Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).