В полиции рассказали подробности утренней аварии на мосту в Калуге

Утреннее ДТП на Гагаринском мосту в Калуге спровоцировало огромную пробку на въезде в город.

По сообщению сотрудников госавтоинспекции, авария случилась около 9:00, когда водитель автомобиля Audi Q5, 1986 года рождения, при попытке опередить «Газель» и KIA, не справился с управлением и врезался в обе машины.

В результате столкновения «Газель» вынесло на опору освещения, после чего автомобиль загорелся. В аварии пострадали двое мужчин — водитель и пассажир «Газели» (1979 и 1965 годов рождения). Их оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Госавтоинспекция в настоящее время устанавливает все обстоятельства происшествия. Рассматриваются различные версии, включая возможное нарушение ПДД со стороны водителя Audi.