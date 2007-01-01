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Жители Пучково пытаются потушить горящую траву

Софья Фирсова
21.04, 11:59
0 1084
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Наши читатели прислали видео из деревни Пучково.

- Местные жители сбежались, пытаются тушить - уточнил очевидец.

На место пала травы уже прибыли сотрудники МЧС.

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