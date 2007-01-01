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В Калужской области начался суд по делу об убийстве 12-летнего ребенка

Софья Фирсова
21.04, 11:04
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Напомним, что в октябре 2024 года в Обнинске отец убил своего сына в лесу. 40-летний мужчина зарубил мальчика топором из-за личной неприязни. Во время совершения преступления отец ребенка был пьян.

В понедельник, 21 апреля, началось рассмотрения данного уголовного дела.

- Прокурор области Константин Жиляков, выезжавший на место происшествия непосредственно после совершенного преступления, лично поддерживая государственное обвинение по данному делу, огласил в судебном заседании существо предъявленного обвинения, - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

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