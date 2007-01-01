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Ночное ДТП в Калужской области унесло жизнь водителя Hyundai

Софья Фирсова
21.04, 10:36
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В ночь на воскресенье, 20 апреля, на 5-м километре автодороги Киров-Бережки-Фомичи-Неполодь-Гавриловка автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет.

В результате ДТП 49-летний водитель погиб на месте, 45-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

Всего за воскресенье в Калужской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек. Данное ДТП стало единственным со смертельным исходом.

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