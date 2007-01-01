Серийный вор обчищал дома в Малоярославце

Ущерб составил 700 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД по Калужской области

Полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из частных домов в Малоярославце. Злоумышленник орудовал в марте и апреле, общая сумма ущерба превышает 700 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Калужской области.

Первой жертвой вора стала местная жительница, лишившаяся коллекции золотых украшений на сумму более полумиллиона рублей. Преступник проник в дом через окно и похитил серьги, кольца с драгоценными камнями, браслеты и цепочки. Вскоре в полицию обратились еще четверо жителей города с аналогичными заявлениями. На этот раз добычей вора стали электроинструменты и бытовая техника.

Злоумышленник взламывал входные двери, а иногда проникал в дома через окна. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в содеянном.

Украденные драгоценности он успел продать, а инструменты оставил себе. Часть похищенного имущества уже изъята и будет возвращена владельцам.

Подозреваемому предъявлены обвинения по семи эпизодам противоправной деятельности, включая две кражи велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.